Ο «μυστηριώδης» καταρράκτης που εμφανίζεται σπάνια: Μόλις 4 φορές σε 15 χρόνια

Ένας από τους πιο σπάνιους καταρράκτες των ΗΠΑ, που έχει εμφανιστεί μόλις τέσσερις φορές τα τελευταία 15 χρόνια, «ζωντάνεψε» ξανά στο Gunlock State Park της Γιούτα.
Ένα φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες
Οι καταρράκτες Gunlock δεν είναι ένας συνηθισμένος φυσικός σχηματισμός.
Στην πραγματικότητα, έχουν ρέει ελάχιστες φορές την τελευταία δεκαπενταετία και μόνο όταν πλημμυρίζει η δεξαμενή που βρίσκεται ακριβώς από πάνω τους. Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή Greater Zion της Γιούτα, γνωστή για τους κόκκινους βράχους, τα φαράγγια και τα ερημικά τοπία της.
Πώς «γεννιέται» ο καταρράκτης
Το νερό αρχίζει να κατεβαίνει μόνο όταν η δεξαμενή έκτασης περίπου 1.070 στρεμμάτων, υπερχειλίζει. Τότε, η ορμή του νερού πέφτει πάνω στους κατακόκκινους βράχους, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση πράσινου νερού, λευκού αφρού και κόκκινου πετρώματος. Το θέαμα είναι τόσο σπάνιο, που επισκέπτες από όλη τη χώρα συρρέουν για να το προλάβουν.
Συνεχόμενες εμφανίσεις μετά από δεκαετίες
Παρότι οι καταρράκτες έχουν ενεργοποιηθεί μόνο λίγες φορές τα τελευταία 30 χρόνια, οι ασυνήθιστα υγρές χρονιές οδήγησαν σε συνεχόμενες ροές το 2023, το 2024 και τώρα το 2026. Συνήθως εμφανίζονται για λίγες εβδομάδες στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης. Φέτος άρχισαν να ρέουν στα τέλη Φεβρουαρίου και συνεχίζουν με διακοπτόμενη ροή μέσα στον Μάρτιο, με τη στάθμη να αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με το πάρκο, η ροή είναι πιο έντονη αργά το απόγευμα.
Χιλιάδες επισκέπτες σε λίγες ημέρες
Το φαινόμενο έχει ήδη προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία Utah State Parks ανέφεραν περίπου 10.000 επισκέπτες μέσα στις πρώτες εννέα ημέρες του Μαρτίου. Πέρυσι, όταν οι καταρράκτες ήταν στεγνοί, ολόκληρος ο μήνας είχε μόλις 12.000 επισκέψεις.
Πώς να τους δείτε από κοντά
Η πρόσβαση στους καταρράκτες απαιτεί μια σύντομη πεζοπορία περίπου 30 λεπτών, κατάλληλη και για αρχάριους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του πάρκου προειδοποιούν ότι τα βράχια είναι ολισθηρά και τονίζουν ότι οι επισκέπτες δεν πρέπει να πηδούν ή να βουτούν στο νερό. Τα επίπεδα ροής μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, ενώ μεγαλύτεροι όγκοι νερού δημιουργούν επικίνδυνα ρεύματα και δίνες.
Ένας ξεχωριστός προορισμός στη Γιούτα
Το Gunlock State Park, φωλιασμένο στην περιοχή Greater Zion, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τα εντυπωσιακά ερημικά τοπία της Γιούτα. Με ήπιο κλίμα, μικρές παραλίες, χώρους κατασκήνωσης και τη δεξαμενή Gunlock στο κέντρο του, προσφέρει δραστηριότητες όπως κολύμπι, καγιάκ και ψάρεμα, αλλά και στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση.
Μια επίσκεψη που μπορεί να γίνει ολόκληρη εμπειρία
Με τις υποδομές του πάρκου και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, μια σύντομη επίσκεψη στους καταρράκτες μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μια ολόκληρη ημέρα εξερεύνησης και ξεκούρασης, ειδικά όταν το σπάνιο αυτό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.
