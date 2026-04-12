Ο «μυστηριώδης» καταρράκτης που εμφανίζεται σπάνια: Μόλις 4 φορές σε 15 χρόνια

Ένας από τους πιο σπάνιους καταρράκτες των ΗΠΑ, που έχει εμφανιστεί μόλις τέσσερις φορές τα τελευταία 15 χρόνια, «ζωντάνεψε» ξανά στο Gunlock State Park της Γιούτα.

Ένα φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες

Οι καταρράκτες Gunlock δεν είναι ένας συνηθισμένος φυσικός σχηματισμός.

Στην πραγματικότητα, έχουν ρέει ελάχιστες φορές την τελευταία δεκαπενταετία και μόνο όταν πλημμυρίζει η δεξαμενή που βρίσκεται ακριβώς από πάνω τους. Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή Greater Zion της Γιούτα, γνωστή για τους κόκκινους βράχους, τα φαράγγια και τα ερημικά τοπία της.

Πώς «γεννιέται» ο καταρράκτης

Το νερό αρχίζει να κατεβαίνει μόνο όταν η δεξαμενή έκτασης περίπου 1.070 στρεμμάτων, υπερχειλίζει. Τότε, η ορμή του νερού πέφτει πάνω στους κατακόκκινους βράχους, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση πράσινου νερού, λευκού αφρού και κόκκινου πετρώματος. Το θέαμα είναι τόσο σπάνιο, που επισκέπτες από όλη τη χώρα συρρέουν για να το προλάβουν.

Συνεχόμενες εμφανίσεις μετά από δεκαετίες

Παρότι οι καταρράκτες έχουν ενεργοποιηθεί μόνο λίγες φορές τα τελευταία 30 χρόνια, οι ασυνήθιστα υγρές χρονιές οδήγησαν σε συνεχόμενες ροές το 2023, το 2024 και τώρα το 2026. Συνήθως εμφανίζονται για λίγες εβδομάδες στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης. Φέτος άρχισαν να ρέουν στα τέλη Φεβρουαρίου και συνεχίζουν με διακοπτόμενη ροή μέσα στον Μάρτιο, με τη στάθμη να αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με το πάρκο, η ροή είναι πιο έντονη αργά το απόγευμα.