Άδεια πόλη η Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα - Δείτε εικόνες με δρόμους χωρίς κίνηση μόνο με τουρίστες

Άδεια και έρημη η Αθήνα σήμερα, παρουσιάζει μία εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτήν που έχουμε συνηθίσει.

Κάποιοι τουρίστες περιφέρονταν και μάλλον απολάμβαναν την πρωτεύουσα δίχως αυτοκίνητα, κόρνες και φασαρία.

Οι περισσότεροι Αθηναίοι τις προηγούμενες ημέρες και ειδικά από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά εγκατέλειπαν κατά κύματα την πρωτεύουσα με αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα, επιλέγοντας προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδας για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Έτσι όσοι έμειναν εδώ, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια διαφορετική Αθήνα μακριά από τη βασανιστική κίνηση και την ηχορύπανση. Κυρίως τουρίστες κυκλοφορούν στην πόλη και απολαμβάνουν και το θέαμα με τις… σούβλες που έχουν στηθεί σε αρκετές γειτονιές.

