Πακιστάν: Πώς οι δύο όροι των ΗΠΑ «τίναξαν στον αέρα» τις συνομιλίες με το Ιράν

Σε «ναυάγιο» κατέληξαν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με βασικό σημείο τριβής την απαίτηση της Ουάσινγκτον για παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από πακιστανικές πηγές, ζήτησαν από το Ιράν να παραδώσει την ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και να υπάρξει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δύο όροι που η ιρανική πλευρά δεν αποδέχθηκε, οδηγώντας τελικά στη διάρρηξη των συνομιλιών.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχε μεταβεί για απευθείας επαφές με την ιρανική πλευρά. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου και σε τετ α τετ μορφή από το 1979, γεγονός που είχε δημιουργήσει προσδοκίες για πιθανή πρόοδο.