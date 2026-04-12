Πακιστάν: Πώς οι δύο όροι των ΗΠΑ «τίναξαν στον αέρα» τις συνομιλίες με το Ιράν

Σε «ναυάγιο» κατέληξαν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με βασικό σημείο τριβής την απαίτηση της Ουάσινγκτον για παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου.
Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από πακιστανικές πηγές, ζήτησαν από το Ιράν να παραδώσει την ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και να υπάρξει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δύο όροι που η ιρανική πλευρά δεν αποδέχθηκε, οδηγώντας τελικά στη διάρρηξη των συνομιλιών.
Η αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχε μεταβεί για απευθείας επαφές με την ιρανική πλευρά. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου και σε τετ α τετ μορφή από το 1979, γεγονός που είχε δημιουργήσει προσδοκίες για πιθανή πρόοδο.
Ωστόσο, όπως σημειώνεται, στο πολιτικό επίπεδο των αποφάσεων δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος φέρεται να υποστήριξε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η ιρανική πλευρά απάντησε ότι υπάρχει βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε συμφωνία.
Παρά την κατάρρευση των συνομιλιών, είχε προηγηθεί σημαντική προεργασία σε τεχνικό επίπεδο, με εμπειρογνώμονες και στελέχη και των δύο πλευρών, υπό πακιστανική μεσολάβηση, να καταγράφουν πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις προβλέπεται να συνεχιστούν μόνο σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να έχει διαμορφωθεί σαφές πολιτικό πλαίσιο επανέναρξης.
Μετά το ναυάγιο, η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησε, ενώ αντίστοιχα προετοιμάζεται η αποχώρηση και της ιρανικής πλευράς.
Παράλληλα, οι μεσολαβητές από το Πακιστάν καλούν τις δύο πλευρές να τηρήσουν την εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί, επισημαίνοντας τη σημασία της αποφυγής νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.
Ευκαρπία: Συνελήφθη 42χρονος για την ανθρωποκτονία- Τον δολοφόνησε και τον πέταξε από γέφυρα
Artemis II: Τι είδε η ανθρωπότητα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης
Επστάιν: Το σκάνδαλο που στριμώχνει τον Τραμπ και διχάζει το MAGA
