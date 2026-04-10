Ναύπακτος: Σεισμική δόνηση αισθητή και στην Πάτρα

Στα 3,4 Ρίχτερ ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στη Ναύπακτο
Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή πριν από λίγα λεπτά στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται περίπου στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
