Πάτρα: Άρπαξε φωτιά το στρώμα

Σε σπίτι στην Κορίνθου και Παπαφλέσσα
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε στρώμα, σε σπίτι στην Κορίνθου και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα.
Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική με δύο οχήματα ωστόσο η φωτιά δεν επεκτάθηκε και έσβησε προ αφίξεως.
Υπήρξς αναφορά για μια γυναίκα που αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και κλήθηκε το ΕΚΑΒ
