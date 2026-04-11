Ποιοι εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη - Τα αλώβητα επαγγέλματα

Ο Γκιμπ και η Μισέλ Μάουζερ είναι περήφανοι για την καριέρα του γιου τους – απλώς όχι με τον τρόπο που φαντάζονταν αρχικά.

Μόλις 23 ετών, ο Κέιλ Μάουζερ ήδη κερδίζει πολύ πάνω από έξι ψηφία ετησίως και στο μέλλον θα κερδίζει πολύ περισσότερα.

Αναγνωρίζεται ως ειδικός σε έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο τομέα, περνά ώρες βαθιάς σκέψης για να λύσει δύσκολα προβλήματα. Χρησιμοποιεί υπολογιστή, αλλά δεν είναι καθηλωμένος μπροστά του. Ο Κέιλ Μάουζερ επισκευάζει πετρελαιοκινητήρες.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο γηγενής της Μινεσότα ξεκίνησε να δουλεύει με μεσαία και βαρέα φορτηγά μόλις πριν από πέντε χρόνια. Το ταλέντο του τον οδήγησε γρήγορα σε πτυχίο τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρων στο Κολλέγιο Επιστήμης της Βόρειας Ντακότα – και στη συνέχεια σε θέση καθηγητή εκεί.

Το οικογενειακό του περιβάλλον δεν προσέφερε προφανή διαδρομή προς τον τομέα – η μητέρα του είναι νοσοκόμα και ο πατέρας του κτηνίατρος – αλλά τώρα διδάσκει τη νέα γενιά, η οποία είναι ακόμα η δική του, πώς να διαγνώσει και να επισκευάσει βαριά μηχανήματα, από τρακτέρ μέχρι φορτηγά μήκους 53 ποδιών. «Είναι πολύ συναρπαστικό. Μπορώ να κάνω λίγο τον ντετέκτιβ, σαν τον Σέρλοκ και τον Γουάτσον», γελάει. «Υπάρχει πολύ δέος και θαυμασμός σε αυτό».

Ανακαλύπτοντας τη γοητεία του να «δουλεύεις με τα χέρια»

«Δέος και θαυμασμός» είναι ένας ασυνήθιστος τρόπος να περιγράψει κάποιος μια χειρονακτική δουλειά – μια δουλειά που πολλοί Αμερικανοί εξακολουθούν να θεωρούν δεύτερης επιλογής, με μόνο μια σκληρή καθημερινή ρουτίνα να περιμένει. Αυτό που κάποτε ονομάζονταν επαγγελματική εκπαίδευση είχε συχνά το στίγμα της «δουλειάς ρουτίνας». Αλλά για πολλούς νέους που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αυτό το στίγμα μειώνεται. Και για κάποιους, η έλξη είναι ανταγωνιστική: αυτά τα επαγγέλματα πλέον συνοδεύονται από διαγωνισμούς, κατατάξεις και εθνικούς τίτλους. Έτσι ο Μάουζερ έγινε εθνικός πρωταθλητής.

Η διαδρομή του Μάουζερ ξεκίνησε με έναν διαγωνισμό στον οποίο δεν είχε καν δηλώσει συμμετοχή. Μια μέρα, ένας καθηγητής του είπε να εμφανιστεί σε μια τεράστια βιομηχανική αίθουσα στο Γουάπετον της Βόρειας Ντακότα, όπου η μη κερδοσκοπική οργάνωση SkillsUSA είχε γεμίσει το δάπεδο με παρκαρισμένα φορτηγά. Οι μαθητές είχαν 25 λεπτά για να περάσουν από 14 σταθμούς φορτηγών, διαγιγνώσκοντας ενσωματωμένες βλάβες και επισκευάζοντας ό,τι μπορούσαν επί τόπου. Ήταν μια μακρά και απαιτητική 10ωρη μέρα, με το πρόσθετο άγχος ότι οι κριτές κατέγραφαν κάθε μικρό λάθος.

Κι όμως, χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε διαγωνισμούς, ο Μάουζερ νίκησε. «Το απόλαυσα απόλυτα, δουλεύοντας τους σταθμούς και απολαμβάνοντας την εμπειρία. Μου άρεσε η πρόκληση και η διαδικασία σκέψης», θυμάται. Ξαφνικά, είχε το πρώτο χρυσό μετάλλιο πολιτείας, εκατοντάδες δολάρια σε εργαλεία από χορηγούς και ένα εισιτήριο για να συμμετάσχει στα Πρωταθλήματα SkillsUSA, που διεξάγονται κάθε χρόνο στην Ατλάντα. Σύντομα θα προσέθετε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του – αυτή τη φορά ως εθνικός πρωταθλητής.

Η άτυπη βιομηχανία των διαγωνισμών δεξιοτήτων

Από τους συγκολλητές μέχρι τους ειδικούς στη ρομποτική, τους μηχανικούς αυτοκινήτωνμέχρι τους διασώστες, πολλές αμερικανικές βιομηχανίες δυσκολεύονται να βρουν και να προσλάβουν ανθρώπους με το επίπεδο σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων, ταχύτητας και αποφασιστικότητας που έχει ο Μάουζερ – όλα αυτά τα έμαθε στους διαγωνισμούς, στο σχολείο και στη δουλειά.

Αν επισκευάσετε ένα σπασμένο τρακτέρ ή θεριζοαλωνιστική μηχανή αρκετά γρήγορα στον πραγματικό κόσμο, βοηθάτε να σωθούν οι καλλιέργειες ενός αγρότη ή να φτάσουν τα φάρμακα εκεί που χρειάζονται. Και οι διαγωνισμοί συχνά είναι η πρώτη τους επαφή με το πεδίο, λέει η Τσέλε Τράβις, εκτελεστική διευθύντρια της SkillsUSA, της μεγαλύτερης εθνικής οργάνωσης ανάπτυξης δεξιοτήτων για μαθητές. «Όλοι αναζητούν εξειδικευμένα ταλέντα», λέει. «Βλέπουμε τους εργοδότες να ζητούν να αυξηθούν οι διαγωνισμοί».

Αν παρακολουθήσει κανείς έναν διαγωνισμό δεξιοτήτων είναι θα εντυπωσιαστεί από την περιέργεια και την προσήλωση που φέρνουν αυτοί οι μαθητές σε ένα είδος εργασίας που δεν λαμβάνει την ανάλογη δημοσιότητα: τα λεγόμενα επαγγέλματα «μεσαίων δεξιοτήτων» – αυτά που απαιτούν εκπαίδευση και πιστοποιήσεις πέραν του λυκείου, αλλά όχι πτυχίο τετραετούς για να εισέλθει κανείς.

Το σιωπηλό προτέρημα των χειρονακτικών σε έναν κόσμο πνευματικής εργασίας

Παρά τις διαφορές τους, αυτοί οι τομείς έχουν δύο σημαντικά κοινά στοιχεία, σύμφωνα με τον καθηγητή Ντέιβιντ Άουτορ, αναπληρωτή επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών του MIT.

Πρώτον, όλα υπερθεματίζουν αυτό που ονομάζει ανθρώπινη εξειδίκευση, την ικανότητα δηλαδή εφαρμογής μαθημένης δεξιότητας για επίλυση προβλημάτων και λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Δεύτερον, όλα είναι έτοιμα να επωφεληθούν από μια οικονομία ενσωματωμένη με ρομποτική και AI – όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται με τεχνολογίες που τους βοηθούν να αποκτήσουν νέα εξειδίκευση σε διαδικασίες εργασίας που πιθανόν θα εμφανιστούν στο μέλλον.

Αυτές οι χειρονακτικές δουλειές «απαιτούν τεράστια εξειδικευμένη γνώση, συχνά αποκτώμενη στο πεδίο, και δεν είναι εύκολα αυτοματοποιήσιμες γιατί χρειάζονται κρίση, δεξιότητα και προσαρμοστικότητα σε συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο για τη ρομποτική», λέει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή σε γνωστικές εργασίες που γίνονται σε υπολογιστές, αφήνοντας τους λεγόμενους «εργάτες του πνεύματος», ειδικά τους πρόσφατα πτυχιούχους, εκτεθειμένους. Ωστόσο, ο Άουτορ πιστεύει ότι οι προβλέψεις για μια επικείμενη «AI καταστροφή» – όπως ονομάζει – είναι αόριστες.

Στην ανάλυσή του, τα Μοντέλα AI Γενικού Σκοπού θα μπορούσαν να αλλάξουν ορισμένους τομείς μεσαίων δεξιοτήτων όπως η κυβερνοασφάλεια ή η πληροφορική, αυξάνοντας την αμοιβή αλλά μειώνοντας τον αριθμό θέσεων. Όσοι παραμείνουν θα είναι πιο εξειδικευμένοι και η ανθρώπινη επίβλεψη και κρίση θα είναι απαραίτητες. Όσον αφορά τις επαγγελματικές δεξιότητες, η Τραβις λέει ότι στα 20 χρόνια της στη SkillsUSA, δεν έχει δει ποτέ τόσο συσσωρευμένο ενδιαφέρον από πολιτικούς και CEO για την ανάπτυξη προγραμμάτων εργαστηριακής μάθησης για μαθητές, ξεκινώντας ακόμα και από το δημοτικό. Τα μέλη της SkillsUSA πλέον φτάνουν τα 440.000 μαθητές σε όλη τη χώρα και τα ετήσια πρωταθλήματα προσελκύουν χιλιάδες διαγωνιζόμενους.

Ενδιαφέρον που ξεπερνά τους έμφυλους ρόλους

Η Εύα Κάρολ ανακάλυψε τις δεξιότητες σχεδόν κατά τύχη. Το λύκειο της προσέφερε μαθήματα κατασκευών, ηλεκτρολογίας και τεχνολογίας οικοδομών. Κανείς στην οικογένειά της δεν εργαζόταν με τα χέρια του. Αλλά κατά το πρώτο της ηλεκτρικό έργο, ένας καθηγητής έδειξε στην τάξη πώς να δημιουργήσει ρεύμα χρησιμοποιώντας μόνο μια πατάτα κομμένη στη μέση και μερικά σύρματα. Ενθουσιάστηκε. Πέρυσι, η Κάρολ ξεχώρισε στο βάθρο της εθνικής κατάταξης ως η μόνη γυναίκα μεταλλιούχος στην κατηγορία της όταν η ομάδα της πήρε ασημένιο μετάλλιο στα SkillsUSA. Ταξίδεψε στην Ατλάντα από το Κολούμπια της Βόρειας Καρολίνας για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό TeamWorks, έναν από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς δεξιοτήτων που προσελκύει μόνο τους πιο σκληροτράχηλους λάτρεις κατασκευών.

Οι μαθητές πρέπει να χτίσουν ένα μικρό σπίτι περίπου 2,5x3 μέτρα σε 16 ώρες, με στέγη, λειτουργικό ηλεκτρικό και υδραυλικά, καθιστώντας το μία από τις πιο σκληρές προκλήσεις στη συνάντηση. Στην Ατλάντα, οι κριτές παρείχαν μόνο τα απαραίτητα ξύλα, υλικά οικοδομής, ηλεκτρικά καλώδια και άλλα είδη για την κατασκευή, την οποία η Κάρολ ανέλαβε με την ομάδα της από τρεις άνδρες φοιτητές από το Midlands Technical College στη Νότια Καρολίνα. Ήξεραν ότι δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Κάθε λανθασμένο καρφί ή κομμάτι ξύλου που δεν ταίριαζε θα τους κόστιζε πόντους.

Το κύριο πάθος της Κάρολ είναι η ηλεκτρική εγκατάσταση, αλλά κάνει τα πάντα. Ακόμα και μέσα στη φρενίτιδα και όταν χτυπάει κατά λάθος το δάχτυλό της με το σφυρί, το απολαμβάνει απίστευτα. «Κοιτάζω γύρω μου και όλοι πανικοβάλλονται. Και εγώ απλώς κάνω τη δουλειά μου, τραγουδώντας μόνη μου», λέει. «Είμαι στον δικό μου κόσμο όταν είμαι εκεί». Στην αρχή, οι γονείς της αντέδρασαν με ανησυχία όταν γύριζε στο σπίτι στο λύκειο μιλώντας με ενθουσιασμό για τα μαθήματα που είχε επιλέξει. «Ότι είμαι κορίτσι σε αυτό το χώρο, φοβόντουσαν λίγο ότι μπορεί να τραυματιστώ», λέει. Την υποστηρίζουν, αλλά ήθελαν πρώτα να καταλάβει ότι επέλεξε ένα πεδίο που πιθανότατα θα απαιτούσε σκληρή σωματική εργασία.

Η Κάρολ δεν είναι σίγουρη ποιον τομέα θα ακολουθήσει επαγγελματικά. Της αρέσουν τα μαθηματικά κατασκευών και η ομαδική εργασία, επομένως θα μπορούσε να γίνει διευθύντρια ή εκτιμήτρια κατασκευών, κερδίζοντας άνω των 90.000 δολαρίων ετησίως από την αρχή. Η Κάρολ γνωρίζει ότι το να είναι γυναίκα σε ένα εργοτάξιο μπορεί να έχει προκλήσεις, αλλά πιστεύει ότι οι διαγωνισμοί και η εκπαίδευση της έχουν δώσει όλη την αυτοπεποίθηση που θα χρειαστεί. «Και είναι φοβερό ότι μπορώ να κερδίζω πολλούς άνδρες που κάνουν αυτό κάθε μέρα», γελάει.

Από τις κατασκευές, στην ιατροδικαστική

Μια τυχαία συζήτηση με μια φίλη για ένα μάθημα ποινικής δικαιοσύνης κίνησε το ενδιαφέρον της Άιντρι Ραφ αρκετά, ώστε να εγγραφεί στο Meridian Technology Center, ένα τεχνικό σχολείο στο Στίλγουοτερ της Οκλαχόμα, σε ηλικία 16 ετών. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για εκείνη ήταν η εγκληματολογική και ιατροδικαστική έρευνα. Όταν ο καθηγητής της ρώτησε αν ήθελε να συμμετάσχει σε διαγωνισμό με ομάδα CSI μέσω SkillsUSA, ενθουσιάστηκε. «Ακούγεται σαν το πιο ενδιαφέρον πράγμα στον κόσμο», θυμάται.

Η ομάδα της – τρία κορίτσια από το σχολείο της – έφτασε στην εθνική κατάταξη στον πρώτο τους διαγωνισμό. Ήταν πολύ αγχωτικό. Στην Ατλάντα, η ομάδα CSI είχε 15 λεπτά για να επεξεργαστεί μια σκηνοθετημένη ληστεία ξενοδοχείου – αναποδογυρισμένα έπιπλα, σπασμένα γυαλιά, ψεύτικο αίμα, όπλο κάτω από το στρώμα με δακτυλικά αποτυπώματα. Κάθε κίνηση κρινόταν από πραγματικούς ειδικούς ιατροδικαστικής.

Πίσω στην Οκλαχόμα, η εργασία της Ραφ στην τάξη κυμαίνεται από λεπτομερής έως φρικιαστικής. Έχει εξασκηθεί στο να κατευθύνει την κυκλοφορία γύρω από σκηνές εγκλημάτων και πέρασε χρόνο στη φυλακή με την τάξη της. Μπορεί να υπολογίσει πού βρισκόταν ο ύποπτος ή το θύμα σε μια σκηνή, χρησιμοποιώντας ειδικές μαθηματικές εξισώσεις με βάση τα μοτίβα διασποράς αίματος («είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον»). Και έχει μάθει πολλά για τα έντομα. Συγκεκριμένα, για τα είδη που αναπτύσσονται σε πτώματα. Η παρακολούθηση επισκεπτών εντομολόγων που διδάσκουν για τον κύκλο ζωής των σκουληκιών και των μυγώνήταν από τα χάιλαϊτ της χρονιάς της.

Η Ραφ κρατά τα μετάλλιά της καρφιτσωμένα στον τοίχο του δωματίου της. Η ήσυχη 17χρονη μεγάλωσε από τους παππούδες της. Η ανατροφή της δεν είχε καμία σύνδεση με τον τομέα ποινικής δικαιοσύνης, πέρα από τις ώρες που περνούσε με τον παππού της βλέποντας το Forensic Files, ένα ντοκιμαντέρ με πραγματικές υποθέσεις επίλυσης εγκλημάτων. Μόλις ολοκληρώσει το τελευταίο έτος της στο Meridian Tech, η Ραφ θα πάει στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Οκλαχόμα για να σπουδάσει ιατροδικαστική. «Μπορείς να γίνεις ιατροδικαστής, παθολόγος ή τοξικολόγος», λέει χαρούμενη. «Υπάρχει δουλειά που μπορείς να κάνεις μόνο με οστά ή μόνο με δακτυλικά αποτυπώματα ή έντομα. Υπάρχουν εκατοντάδες δουλειές».

Εξειδίκευση, το «εμβόλιο» ενάντια στην ΤΝ

Το πάθος του Κέιλ Μάουζερ για την τεχνολογία πετρελαιοκινητήρων τον οδήγησε μέχρι τα WorldSkills το 2024 στη Λυών της Γαλλίας, όπου ο τότε 21χρονος κέρδισε το πέμπτο μετάλλιο αριστείας για την υψηλότερη βαθμολογία που έλαβε. «Μας έλεγαν πάντα ότι είμαστε οι καλύτεροι των καλύτερων και πάντα αμφέβαλλα μέχρι που πήγα εκεί και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν πραγματικά», λέει.

Και το πιο σημαντικό, η AI δεν θα του κλέψει ποτέ το καπέλο του Σέρλοκ Χολμς. «Μόλις διόρθωσα ένα κιβώτιο ταχυτήτων τη νύχτα, όπου ο υπολογιστής δεν ήξερε καν τι ήταν λάθος», λέει ο Μάουζερ. «Η AI δεν θα αντικαταστήσει τις εξειδικευμένες δεξιότητες».