Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στη Σύρο, όταν μια οχιά δάγκωσε 13χρονο αγόρι, σε παραθαλάσσιο χωριό του νησιού.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00, όταν το παιδί, κατά τη διάρκεια βόλτας με την οικογένειά του, εντόπισε το φίδι και θέλησε να το πιάσει και να το σηκώσει από το έδαφος. Τότε η οχιά δάγκωσε το αγόρι, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών στο νησί.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.









