Κύπρος: Έρευνες με drone και σκύλους Κ9 για εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων στο κτίριο που κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στην περιοχή της Γερμασόγειας, στην Κύπρο, πραγματοποιούν οι αρχές.

Μέρος του διώροφου κτιρίου κατέρρευσε, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εγκλωβισμένα άτομα. Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής αναφέρει σε ανάρτησή του, σύμφωνα με τον «Πολίτη», ότι απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ διατηρείται επαφή και επικοινωνία με τρίτο παγιδευμένο πρόσωπο και γίνεται έρευνα για τέταρτο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού με ομάδες και οχήματα διάσωσης, επιπρόσθετα ανταποκρίνεται η ΕΜΑΚ για υποστήριξη των Σταθμών Λεμεσού, ενώ την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε η ομάδα ΣμηΕα της Υπηρεσίας για ελέγχους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Έχουν αποπαγιδευθεί μέχρι τώρα δύο άτομα. Γίνεται έρευνα και για άλλα στη βάση πληροφοριών. Στο μέρος του επεισοδίου βρίσκεται ο Διευθυντής Επιχειρήσεων και ο Επαρχιακός Υπεύθυνος Λεμεσού. Ενεργοποιήθηκε κέντρο επιχειρήσεων υπό τη Διοίκηση του Αρχιπύραρχου στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο κέντρο επιχειρήσεων ο Αναπλ. Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, ο Διοικητής της ΜΜΑΔ», αναφέρει ο εκπρόσωπος της Δύναμης, προσθέτοντας ότι ο Αρχιπύραρχος βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων υπό τον Αρχιπύραρχο ενεργοποίησε δύο Πολιτικούς Μηχανικούς του Υπουργείου Εσωτερικών για επί τόπου εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης για ανάλογο σχεδιασμό επέμβασης, ενώ στο μέρος του περιστατικού βρίσκονται και μέλη της Πολιτικής Άμυνας και της Αστυνομίας. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται και οι ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ.

Οι μαρτυρίες: Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας έζησαν στιγμές τρόμου, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μια της πλευρά κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, philenews.com, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτίριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στην ιστοσελίδα ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο, αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές (πασχαλινό έθιμο στην Κύπρο), λόγω της Αναστάσεως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους.