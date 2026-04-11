Ποιες είναι οι 10 περιοχές της Ελλάδας με τον χειρότερο αέρα; Η θέση της Πάτρας

Η ρύπανση του αέρα είναι παραμένει μια από τις πιο κρυφές και ύπουλες αιτίες των πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας περίπου 300.000 θανάτους ετησίως

Σύμφωνα με έκθεση της IQAir για την ποιότητα του αέρα, που ανέλυσε δεδομένα από 9.446 πόλεις σε 143 χώρες, μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα PM2.5. Η ετήσια τιμή-οδηγός του ΠΟΥ για τα PM2.5 παραμένει στα 5 μg/m³.

Τα PM2.5 είναι εξαιρετικά μικρά αιωρούμενα σωματίδια, με διάμετρο έως 2,5 μικρόμετρα, που μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων, χρόνιων πνευμονοπαθειών και καρκίνου του πνεύμονα.

Στην Αθήνα η ποιότητα του αέρα θεωρείται μέτρια, με δείκτη AQI γύρω στο 58, επίπεδο που είναι αποδεκτό για το γενικό πληθυσμό, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει ήπια συμπτώματα σε ευαίσθητες ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις.

Οι περιοχές της Ελλάδας από τον χειρότερο στον καλύτερο αέρα

Με βάση τις μετρήσεις του IQAir, αυτές είναι οι 10 περιοχές από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη συγκέντρωση μικροσωματιδίων PM2.5: