Κέρκυρα: Ατύχημα από τους Μπότηδες στη Λιστόν - Κανάτα έπεσε και έσπασε στο κεφάλι γυναίκας

Η γυναίκα οδηγήθηκε σε ιδιώτη γιατρό ο οποίος της έκανε ράμματα
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα (11.04.2026) σε διάφορες γειτονιές της Κέρκυρας για να αναβιώσει το εντυπωσιακό έθιμο των Μπότηδων.
Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα ατυχήματα δεν έλειπαν από το «μενού».
«Θύμα» των Μπότηδων υπήρξε αυτή τη φορά μία γυναίκα. Το ατύχημα έγινε στον πεζόδρομο Λιστόν της Κέρκυρας όταν μία μικρή κανάτα προσγειώθηκε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να σπεύσουν στο σημείο και να την μεταφέρουν σε ιδιώτη γιατρό για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες.
Η γυναίκα προχώρησε σε ράμματα και είναι καλά στην υγεία της.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 11:00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και αφού ακούστηκαν οι καμπάνες, Κερκυραίοι συγκεντρώθηκαν στα μπαλκόνια τους για να πετάξουν τους Μπότηδες.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στις γειτονιές του νησιού για να δει από κοντά το εντυπωσιακό έθιμο, χωρίς ευτυχώς να καταγράφονται άλλα απρόοπτα ή ατυχήματα.
Σπουδαία ανακάλυψη στην Ιθάκη: Τι αποκαλύπτει το πήλινο θραύσμα με το όνομα «Οδυσσεύς»
Κέρκυρα: «Εξάγνισαν» το νησί οι «μπότηδες» και έστειλαν το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr