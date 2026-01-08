Πάτρα: Το σοκαριστικό BINTEO από τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα- Καρέ καρέ η στιγμή της επίθεσης

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της επίθεσης στη διάρκεια της οποίας κάποιος χτυπά τον 30χρονο και με σκαμπό, ενώ έχουν καταγραφεί και οι κλωτσιές που δέχεται στο κεφάλι, καθώς είναι πεσμένος στο έδαφος.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η συμπλοκή σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα και ο ξυλοδαρμός του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.

Για τον θάνατο του 30χρονου σήμερα παραδόθηκε στην αστυνομία ένας 26χρονος ενώ υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου εμφανίστηκαν επίσης στην αστυνομία τρεις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Για το συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της πλευράς των κατηγορουμένων, όχι το θύμα, αλλά κάποιος άλλος από την παρέα των Ρομά είχε βγάλει μαχαίρι. Όπως δηλώνουν, ο πελάτης τους (ένας εκ των τριών που προσήχθησαν στον Εισαγγελέα την Τρίτη) φέρει εκδορές από μαχαίρι στην πλάτη, ενώ και ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος πατά με το πόδι του στο κεφάλι τον άτυχο 30χρονο έχει δεχθεί μαχαιριά.

Μάλιστα οι δικηγόροι ισχυρίζονται ότι έχουν φωτογραφίες που δείχνουν τον ρομά να κρατά το μαχαίρι και να απειλεί τόσο μέσα στο κατάστημα όσο και έξω από αυτό.

Δεν είναι όμως γνωστό με βάση τις φωτογραφίες σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή συνέβη αυτό.

Η κηδεία του Κώστα έγινε χθες σε κλίμα οδύνης.