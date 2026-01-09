Καιρός: Νέα κακοκαιρία με καταιγίδες, χιόνια και τσουχτερές θερμοκρασίες από το Σάββατο

Σχετικά με τις βροχές, θα εκδηλωθούν μέσα στην ημέρα, στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Για σήμερα προβλέπονται άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, λίγες βροχές και θερμοκρασίες από -03 έως 16 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr. Στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει το ανώτερο τους 12 βαθμούς ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 8 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τα χιόνια, αναμένεται να πέσουν στην Πίνδο και στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς.

Και ενώ η χώρα μας μπαίνει σιγά – σιγά στην «καρδιά» του χειμώνα, νέα επιδείνωση αναμένεται να «χτυπήσει» το Σάββατο με κρύο, βροχές, καταιγίδες και χιόνια.

Στον «πάγο» μπαίνει σταδιακά η χώρα από σήμερα με χαμηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους ανέμους να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού .

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Από την Κυριακή έρχεται και άλλη πτώση της θερμοκρασίας ενώ οι βροχές θα εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Χιόνια αναμένονται στα ορεινά και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Από το Σάββατο, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει αισθητά, ενώ θα αυξηθούν οι περιοχές στις οποίες θα πέσουν χιόνια και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Αναλυτικά, για αύριο προβλέπονται καταιγίδες στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Πελοπόννησο ενώ χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Πιο αναλυτικά, στις Νότιες Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη αναμένονται βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται επίσης από το πρωί στο Ιόνιο, καθώς και στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πίνδο και στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς από το πρωί έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 10, στη Θεσσαλία από 1 έως 13, στην Ήπειρο από -2 έως 8, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 13, στα νησιά του Ιονίου από 3 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12, στις Κυκλάδες από 7 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 12 και στην Κρήτη από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου»

Ο Καιρός σήμερα 09.01.2026

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από (μείον) -04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός το Σάββατο 10.01.2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Κυριακή 11.01.2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12.01.2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 13.01.2026

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.