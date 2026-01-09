Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό 15χρονου

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών και η μητέρα του ανηλίκου – Βίντεο καταγράφει το περιστατικό βίας
Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, στο πλαίσιο της έρευνας για τον ξυλοδαρμό 15χρονου ανηλίκου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τον ανήλικο συνελήφθη και η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ιδιαίτερη σημασία για την υπόθεση έχει το γεγονός ότι εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί η επίθεση από τον ίδιο τον 16χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Πάτρας. Όπως προκύπτει από καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία ο πατέρας του 15χρονου, ο ανήλικος δράστης φέρεται να εξανάγκασε το θύμα να γονατίσει και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με γροθιές.
Η υπόθεση διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών, η οποία έχει αναλάβει τη συλλογή στοιχείων και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr