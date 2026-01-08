Back to Top
Πάτρα: Κατήγγειλε οτι 16χρονος γονάτισε, χτύπησε και τράβηξε βίντεο 15χρονο

Καταγγελία για βίαιο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Μώλο Αγίου Νικολάου

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε ότι σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Μώλου Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία ο πατέρας ενός 15χρονου, ένας 16χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, φέρεται να εξανάγκασε τον ανήλικο να γονατίσει και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με γροθιές.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο με κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, ενώ ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

