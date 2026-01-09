Καιρός: Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για χιόνια σε πεδινά και νησιά

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης βρίσκεται ο καιρός των επόμενων ημερών, μετά τις προβλέψεις για απότομη ψυχρή εισβολή και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές, παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά του Αιγαίου.
Οι εκτιμήσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στον μετεωρολογικό χώρο, με ορισμένους ειδικούς να προειδοποιούν για υπερβολές που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στο κοινό.
Μαρουσάκης: Από τους νοτιάδες στις «πολικές φωτοβολίδες»
Η συζήτηση άναψε μετά από ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος προέβλεψε έντονες καιρικές μεταβολές τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, η χώρα θα περάσει από θυελλώδεις νοτιάδες, υψηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνες βροχές σε «πολικές θερμοκρασίες και χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η βίαιη σύγκρουση αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά θα προκαλέσει μεγάλη διαφορά πίεσης, οδηγώντας σε θυελλώδεις ανέμους εναλλασσόμενης διεύθυνσης. Ο κ. Μαρουσάκης έκανε λόγο για πιθανή κάθοδο πολικής αέριας μάζας από την Κυριακή, με ενδεχόμενο χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της Αττικής, στην Εύβοια, σε νησιά του Αιγαίου και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.
Κολυδάς: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα»
Η πρώτη έντονη αντίδραση ήρθε από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Σε ανάρτησή του, με αιχμηρό τόνο, σημείωσε πως «κάποιοι χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», προεξοφλώντας χιονοπτώσεις πολλές ημέρες νωρίτερα.
Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει ακόμη σύγκλιση των βασικών αριθμητικών μοντέλων καιρού όσον αφορά τον υετό και ειδικά το χιόνι, τονίζοντας ότι το μόνο ασφαλές στοιχείο είναι η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως Τρίτη, πριν αυτή επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.
Τσατραφύλλιας: O καιρός δεν είναι clickbait
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για υπερβολικές προβλέψεις που αναπαράγονται για λόγους επισκεψιμότητας.
«Ο καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές “προγνώσεις” που ανακυκλώνονται άκριτα δεν είναι ενημέρωση, είναι παραπληροφόρηση», ανέφερε, τονίζοντας ότι η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα και όχι σε κραυγές και πως ο πανικός δημιουργεί σύγχυση αντί για ασφάλεια.
Νέα απάντηση Μαρουσάκη και πιο προσεκτική στάση Ζιακοπούλου
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση, επιμένοντας στον όρο «πολικές φωτοβολίδες» και σημειώνοντας ότι η μία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να αποκλείει χιονοπτώσεις ακόμη και πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις.
Πιο συγκρατημένη εμφανίστηκε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία προέβλεψε νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις νοτιάδες και πτώση της θερμοκρασίας, αποφεύγοντας ωστόσο να δεσμευτεί για χιονοπτώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να δούμε τι χιόνια θα φέρει».
