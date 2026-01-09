Καιρός: Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για χιόνια σε πεδινά και νησιά

Στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης βρίσκεται ο καιρός των επόμενων ημερών, μετά τις προβλέψεις για απότομη ψυχρή εισβολή και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές, παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά του Αιγαίου.

Οι εκτιμήσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στον μετεωρολογικό χώρο, με ορισμένους ειδικούς να προειδοποιούν για υπερβολές που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στο κοινό.

Μαρουσάκης: Από τους νοτιάδες στις «πολικές φωτοβολίδες»

Η συζήτηση άναψε μετά από ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος προέβλεψε έντονες καιρικές μεταβολές τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, η χώρα θα περάσει από θυελλώδεις νοτιάδες, υψηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνες βροχές σε «πολικές θερμοκρασίες και χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βίαιη σύγκρουση αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά θα προκαλέσει μεγάλη διαφορά πίεσης, οδηγώντας σε θυελλώδεις ανέμους εναλλασσόμενης διεύθυνσης. Ο κ. Μαρουσάκης έκανε λόγο για πιθανή κάθοδο πολικής αέριας μάζας από την Κυριακή, με ενδεχόμενο χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της Αττικής, στην Εύβοια, σε νησιά του Αιγαίου και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.