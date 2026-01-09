Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025

Πάνω από 200 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα το 2025, σύμφωνα με έρευνα και στοιχεία που επικαλείται η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΟΣΕΤΕΕ, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους στη δουλειά, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά.

Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ή δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές έως σήμερα.

«Η κλιμάκωση ήταν κάτι που προβλέψαμε από το 2022»

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ανδρέας Στοϊμενίδης, επιρρίπτει ευθύνες στις αντεργατικές πολιτικές στη χώρα.

Όπως αναφέρει, «πλήρως απογοητευτική και τρομακτική, αλλά απολύτως αναμενόμενη καθώς ορίζεται από τις αντεργατικές πολιτικές με κορωνίδα την 13ωρη εργασία την ημέρα και την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εικόνα των θανάτων στην εργασία για το 2025 στη χώρα μας και χαρακτηρίζεται με τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς όρους ως ανθρωπιστική κρίση. Επιδεινώνεται από τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συστηματική υποκαταγραφή και την ανυπαρξία τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Η κλιμάκωση ήταν κάτι που προβλέψαμε από το 2022, ενώ είχαμε εκτιμήσει από τον Μάρτιο του 2025 το σπάσιμο του ορίου των 200 θανάτων για το 2025. Δυστυχώς ο πρόσφατος εργασιακός νόμος, αντί να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, εισάγει ρυθμίσεις που κάνουν τον εργασιακό βίο στη χώρα μας ακόμα πιο αφόρητο».