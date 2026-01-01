Τριήμερα και επίσημες αργίες του 2026: Το αναλυτικό ημερολόγιο

Τρία τριήμερα, ένα και μοναδικό τετραήμερο, αλλά και αρκετές επίσημες αργίες έχει το «μενού» το 2026.



Πάντως ο νέος χρόνος σύμφωνα με το ημερολόγιο είναι φτωχότερος κατά δύο αργίες σε σύγκριση με το 2025.

Και αυτό επειδή ο Δεκαπενταύγουστος το 2026 συμπίπτει με Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει επίσης Σάββατο.

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα- 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

- 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

- 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το ένα και μοναδικό τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Πάσχα 2026

Το 2026 το ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου.

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου