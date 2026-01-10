Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου- Αντιρρίου -Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της Γέφυρας
Κλειστή είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου- Αντιρρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.
Για τη μετακίνηση των οχημάτων και των πολιτών, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της Γέφυρα Ρίου– Αντιρρίου.
