Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου- Αντιρρίου -Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Κλειστή είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου- Αντιρρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Για τη μετακίνηση των οχημάτων και των πολιτών, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της Γέφυρα Ρίου– Αντιρρίου.