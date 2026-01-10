Υπόθεση Μπασιλάρη: Σε σοκ η Πάτρα από τον θάνατο του 30χρονου- Βίντεο, καταθέσεις και βαριές κατηγορίες στο φως της ανάκρισης

Ένα τραγικό περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού με μοιραίο αποτέλεσμα συγκλονίζει την κοινωνία της Πάτρας και έχει ανοίξει μεγάλο κύκλο αστυνομικών και δικαστικών ερευνών.

Το ξημέρωμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026, ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης δέχθηκε βίαιη επίθεση μέσα σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Αγίου Ανδρέου, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν την άγρια συμπλοκή και χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του θύματος. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι η αιτία θανάτου ήταν ισχαιμία στο μυοκάρδιο, λόγω των βάναυσων χτυπημάτων.

Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Αρχικά, τρεις άνδρες –μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια και ένας 29χρονος– παραδόθηκαν στην Ασφάλεια λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, αναγνωρισμένοι ως εμπλεκόμενοι στη υπόθεση.

Επισης παραδόθηκε και ο 26χρονος βασικός ύποπτος, που σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες φέρεται να χτυπάει τον Κώστα Μπασιλάρη, ενώ, την Παρασκευή, παραδόθηκαν δυο ακόμα άτομα που αναζητούνταν στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, οι τέσσερις από τους κατηγορουμένους βρέθηκαν χθες ενώπιον του ανακριτή για απολογίες. Ο 26χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχει προκαλέσει έντονη οργή και αντιδράσεις από την οικογένεια και τους οικείους του θύματος, που έχουν απειλήσει ακόμη και με αντίποινα αν δεν υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης.

Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα που θεωρούνται ύποπτα για τη δολοφονία, με την Εισαγγελία Πατρών να έχει ασκήσει σε βάρος τους ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.