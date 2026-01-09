Πάτρα: Κι άλλο βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του Κώστα

Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη συμπλοκή και τον ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, μέσα σε μαγαζί στην Πάτρα, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.

Το συμβάν σημειώθηκε ξημερώματα 4 Ιανουαρίου 2026.

Το μέγεθος της επίθεσης που δέχτηκε ο 30χρονος έχουν καταγράψει οι κάμερες που διαθέτει το εσωτερικό του νκατάστηματος.