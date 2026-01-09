Πάτρα: Κι άλλο βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του Κώστα

Βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνει τη συμπλοκή
Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη συμπλοκή και τον ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, μέσα σε μαγαζί στην Πάτρα, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.
Το συμβάν σημειώθηκε ξημερώματα 4 Ιανουαρίου 2026.
Το μέγεθος της επίθεσης που δέχτηκε ο 30χρονος έχουν καταγράψει οι κάμερες που διαθέτει το εσωτερικό του νκατάστηματος.
