Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κι άλλο βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του Κώστα

Πάτρα: Κι άλλο βίντεο από τον άγριο ξυλο...

Βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνει τη συμπλοκή

 Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη συμπλοκή και τον  ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, μέσα σε μαγαζί στην Πάτρα, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.

Το συμβάν σημειώθηκε ξημερώματα 4 Ιανουαρίου 2026.

Το μέγεθος της επίθεσης που δέχτηκε ο 30χρονος έχουν καταγράψει οι κάμερες που διαθέτει το εσωτερικό του νκατάστηματος.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Δελάκης – Είχε διατελέσει Πρόεδρος στον Σύλλογο των Κρητών

Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον θάνατο του Κ. Μπασιλάρη

Πάτρα: Πάει για τέλη Φλεβάρη το Open Mall

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ξυλοδαρμός Βίντεο

Ειδήσεις