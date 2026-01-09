Back to Top
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον θάνατο του Κ. Μπασιλάρη

Νωρίτερα σήμερα

Ένα ακόμη άτομο παραδόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα σήμερα στην αστυνομία, για τον θάνατο του 30 χρονου Κώστα Μπασιλάρη.

Πρόκειται για το 5ο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται και έχει παραδοθεί στην αστυνομία ενώ σύμφωνα με την αστυνομία για το συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα.

Τρεις εξ αυτών απολογούνται αυτή την ώρα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Θάνατος Ξυλοδαρμός Δικαστήρια

