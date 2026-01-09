Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Δελάκης – Είχε διατελέσει Πρόεδρος στον Σύλλογο των Κρητών

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Δελάκης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών, Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Πάτρας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει:

Με λύπη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του πατριώτη μας Γιώργου Δελάκη, συνταξιούχου εφοριακού υπαλλήλου με καταγωγή από το Νεροκούρου Χανίων.

Είχε διατελέσει για πολλά χρόνια Πρόεδρος στο Σύλλογο Κρητών Πάτρας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» και επί της προεδρίας του καθιερώθηκαν τα δωρεάν μαθήματα Κρητικών χορών προς τα μέλη και φίλους του Συλλόγου που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν ενεργός μέλος του Συλλόγου και μας συμβούλευε σε όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζαμε.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη παρακαταθήκη που μας αφήσατε και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να την συνεχίσουμε.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 10/1/26 στις 11.30 π.μ. στον Ιερό ναό της Αγίας Σοφίας Πατρών.

Ας είναι αιωνία ή μνήμη του.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.