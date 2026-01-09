Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Με λουλούδια και φωτογραφίες του Κώστα πήγαν έξω από το μαγαζί

Πάτρα: Με λουλούδια και φωτογραφίες του ...

Στο οποίο σημειώθηκε το επεισόδιο μετά το οποίο κατέληξε ο 30χρονος

Με φωτογραφίες του Κώστα Μπασιλάρη αλλά και με λουλούδια στα χέρια πήγαν συγγενείς τοΥ 30χρονου πριν λίγο, έξω από το κατάστημα στο οποίο σημειώθηκε η συμπλοκή και ο ξυλοδαρμός του 30χρονου, μετά το οποίο κατέληξε.

Κάποιοι εκ των συγκεντρωμένων έφυγαν από τα δικαστήρια όπου είχαν συγκεντρωθεί, καθώς εκεί απολογούνται αυτή την ώρα τρεις εκ των συλληφθέντων και κατευθύνθηκαν στο κατάστημα.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ειδήσεις Τώρα

Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου

Xιονίζει στα Γιάννενα και στα ορεινά της Άρτας

Τι ξεκλείδωσε τη συνάντηση κυβέρνησης - αγροτών- Που παραμένουν τα μπλόκα στη δυτική Ελλάδα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δικαστήρια

Ειδήσεις