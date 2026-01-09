Πάτρα: Με λουλούδια και φωτογραφίες του Κώστα πήγαν έξω από το μαγαζί

Με φωτογραφίες του Κώστα Μπασιλάρη αλλά και με λουλούδια στα χέρια πήγαν συγγενείς τοΥ 30χρονου πριν λίγο, έξω από το κατάστημα στο οποίο σημειώθηκε η συμπλοκή και ο ξυλοδαρμός του 30χρονου, μετά το οποίο κατέληξε.

Κάποιοι εκ των συγκεντρωμένων έφυγαν από τα δικαστήρια όπου είχαν συγκεντρωθεί, καθώς εκεί απολογούνται αυτή την ώρα τρεις εκ των συλληφθέντων και κατευθύνθηκαν στο κατάστημα.

