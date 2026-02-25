Με δύο πρόσωπα ο καιρός μέχρι το τέλος της εβδομάδας: Ήπια μεσημέρια και ψυχρά πρωινά

Τελευταία εβδομάδα Φεβρουαρίου και ο καιρός δείχνει να αλλάζει ρυθμό: περισσότερος ήλιος, θερμοκρασίες που θυμίζουν αρχές Άνοιξης σε αρκετές περιοχές και μόνο μικρά διαλείμματα αστάθειας, κυρίως προς Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η εικόνα του καιρού από σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, έως και τις αρχές Μαρτίου διαμορφώνεται ως εξής: τα μεσημέρια θα είναι πιο ήπια, ενώ τα πρωινά θα παραμένει το κρύο, ειδικά στις βόρειες περιοχές.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα ο καιρός θα κινείται γενικά σε ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, με μικρές διακυμάνσεις.

Η Αττική κρατά σταθερά μια ανοιξιάτικη αίσθηση το μεσημέρι, με μέγιστες γύρω στους 14-17°C, ενώ πιο βόρεια (Θεσσαλονίκη και ανατολική Μακεδονία/Θράκη) η εικόνα είναι πιο σύνθετη: καλές θερμοκρασίες την ημέρα, αλλά αισθητή πτώση το βράδυ και νωρίς το πρωί.

Στην Κρήτη και γενικά στο νότιο Αιγαίο, ο υδράργυρος ανεβαίνει πιο εύκολα, με μέγιστες που φλερτάρουν ακόμη και τους 18-19°C τις πιο ζεστές ώρες.

Ο καιρός από σήμερα 24/2 έως και τις αρχές Μαρτίου

Τρίτη 24/2

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αραιές νεφώσεις. Προς το βράδυ πιθανές τοπικές βροχές κυρίως σε Θράκη και τμήματα του Αιγαίου. Ήπιες μέγιστες: περίπου 17°C στην Αθήνα, έως 17°C στη Θεσσαλονίκη, έως 19°C στην Κρήτη.