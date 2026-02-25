Με δύο πρόσωπα ο καιρός μέχρι το τέλος της εβδομάδας: Ήπια μεσημέρια και ψυχρά πρωινά

Μεσημέρι «σαν Άνοιξη», πρωί «σαν χειμώνας» - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
Τελευταία εβδομάδα Φεβρουαρίου και ο καιρός δείχνει να αλλάζει ρυθμό: περισσότερος ήλιος, θερμοκρασίες που θυμίζουν αρχές Άνοιξης σε αρκετές περιοχές και μόνο μικρά διαλείμματα αστάθειας, κυρίως προς Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.
Η εικόνα του καιρού από σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, έως και τις αρχές Μαρτίου διαμορφώνεται ως εξής: τα μεσημέρια θα είναι πιο ήπια, ενώ τα πρωινά θα παραμένει το κρύο, ειδικά στις βόρειες περιοχές.
Στα μεγάλα αστικά κέντρα ο καιρός θα κινείται γενικά σε ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, με μικρές διακυμάνσεις.
Η Αττική κρατά σταθερά μια ανοιξιάτικη αίσθηση το μεσημέρι, με μέγιστες γύρω στους 14-17°C, ενώ πιο βόρεια (Θεσσαλονίκη και ανατολική Μακεδονία/Θράκη) η εικόνα είναι πιο σύνθετη: καλές θερμοκρασίες την ημέρα, αλλά αισθητή πτώση το βράδυ και νωρίς το πρωί.
Στην Κρήτη και γενικά στο νότιο Αιγαίο, ο υδράργυρος ανεβαίνει πιο εύκολα, με μέγιστες που φλερτάρουν ακόμη και τους 18-19°C τις πιο ζεστές ώρες.
Ο καιρός από σήμερα 24/2 έως και τις αρχές Μαρτίου
Τρίτη 24/2
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αραιές νεφώσεις. Προς το βράδυ πιθανές τοπικές βροχές κυρίως σε Θράκη και τμήματα του Αιγαίου. Ήπιες μέγιστες: περίπου 17°C στην Αθήνα, έως 17°C στη Θεσσαλονίκη, έως 19°C στην Κρήτη.
Τετάρτη 25/2
Αυξημένες νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως σε Μακεδονία-Θράκη και προς βόρειο/βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα, διαστήματα με ήλιο.
Πέμπτη 26/2
Γενικά αίθριος καιρός σε Ιόνιο και βορειοδυτικά, λίγες νεφώσεις αλλού. Χωρίς κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές.
Παρασκευή 27/2
Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας καλός καιρός, με λίγες νεφώσεις. Στα βορειοανατολικά ενδέχεται να υπάρχει ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τη νότια χώρα.
Σάββατο 28/2
Ήπια εικόνα, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους μπορεί να πυκνώσουν. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε επίπεδα «τέλους χειμώνα – αρχής άνοιξης», χωρίς ακραία ψυχρά επεισόδια.
Κυριακή 1/3 – Δευτέρα 2/3
Αυξημένη συννεφιά σε σχέση με τα μέσα της εβδομάδας, αλλά χωρίς σαφή ένδειξη για γενικευμένη κακοκαιρία. Οι μέγιστες παραμένουν ήπιες στα νότια, ενώ στα βόρεια τα πρωινά συνεχίζουν με κρύο.
Σε ανοιξιάτικο μοτίβο ο Μάρτιος - Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, δείτε χάρτες
Έναν Μάρτιο με υψηλές θερμοκρασίες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο «καιρικής ηρεμίας».
Παρά τις παροδικές ψυχρές εξάρσεις της Πέμπτης 26/2 έως το Σάββατο 28/2, τα προγνωστικά δείχνουν ότι ο μήνας Μάρτιος αναμένεται συνολικά πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις.
Σε σημερινή ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:
«Σε επίπεδο μήνα, οι εποχικές εκτιμήσεις από μεγάλα διεθνή μετεωρολογικά κέντρα δίνουν αυξημένες πιθανότητες ο Μάρτιος του 2026 να κινηθεί θερμότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κατά περίπου έναν βαθμό Κελσίου. Όσον αφορά τα υετικά φαινόμενα, δεν διαφαίνεται σαφής απόκλιση, καθώς οι βροχές και τα χιόνια αναμένεται να κινηθούν κοντά στα κλιματικά μέσα.
Οι εποχικές προβλέψεις υπενθυμίζουν ότι καταγράφουν τάσεις και όχι μεμονωμένα καιρικά γεγονότα, αφήνοντας περιθώριο για πρόσκαιρες μεταβολές.
