Πάτρα: Ένας προφυλακιστέος και τρεις ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για τον θάνατο του Κώστα

Μετά την απολογία τους

Προφυλακιστέος κρίθηκε νωρίτερα ένας 26χρονος μετά την απολογία του  για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη.

Ο 30χρονος κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό σε μαγαζί στην Πάτρα.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους άλλοι τρεις συλληφθέντες. Δύο αδέλφια και ενας ακόμα, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών αργά το βράδυ της Δευτέρας.

 Και οι τρεις φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν συμμετείχαν στα δολοφονικά χτυπήματα που δέχτηκε ο 30χρονος.

Ανακριτής και Εισαγγελέας συμφώνησαν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

