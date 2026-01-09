Αντιδράσεις από την οικογένεια του Κώστα Μπασιλάρη- Κάνουν λόγο για αντίποινα

Έντονη αναστάτωση και οργή προκάλεσε η δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα

Ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, ωστόσο οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, γεγονός που εξόργισε τους συγγενείς του θύματος.

Σύμφωνα με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, οι δύο αδελφοί και ο 29χρονος πυγμάχος, που κατηγορούνται για άμεση συνέργεια στο φονικό της οδού Αγίου Ανδρέου, δεν κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Και οι τρεις υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι δεν συμμετείχαν στα δολοφονικά χτυπήματα που δέχθηκε ο άτυχος 30χρονος πριν καταλήξει, θέση που είχαν υιοθετήσει από την πρώτη στιγμή.

Έτσι, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας του Κώστα Μπασιλάρη, η οποία εκφράζει ανοιχτά την οργή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του θύματος φέρονται να απειλούν ακόμη και με αντίποινα, όπως γράφει το e-reportaz.gr.