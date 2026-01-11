Πάτρα: Εισαγγελική έρευνα για καταγγελίες περί διασύνδεσης αστυνομικών με τη νύχτα μετά το φονικό σε κλαμπ

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση ύστερα από υπαινιγμούς σε αθηναϊκή τηλεοπτική εκπομπή για πιθανή εμπλοκή πατρινών αστυνομικών σε κυκλώματα προστασίας καταστημάτων διασκέδασης, σε συνδυασμό με το πρόσφατο φονικό σε κλαμπ της Αγίου Ανδρέου.

Η έρευνα ανατέθηκε σε εισαγγελέα Πρωτοδικών που θα τη διενεργήσει προσωπικά, χωρίς εμπλοκή της τοπικής Ασφάλειας, με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αξιοπιστίας του πορίσματος, όπως γράφει η εφημερίδα "Πελοπόννησος".

Από εισαγγελικούς κύκλους διευκρινίζεται ότι η εντολή δεν σημαίνει ύπαρξη συγκεκριμένων υποψιών, αλλά δόθηκε για να μην υπάρχει η εντύπωση αδράνειας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προγραμματίζεται σύσκεψη συνεργασίας μεταξύ Εισαγγελίας και τοπικής ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο υπαρχουσών εντάσεων σχετικά με τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων.