Συνελήφθησαν τρεις Αμερικανίδες στο «Ελ. Βενιζέλος» με 72 κιλά κάνναβης και προορισμό το Μιλάνο

Τρεις γυναίκες από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στο Μιλάνο, καθώς εντοπίστηκαν να μεταφέρουν συνολικά 72 κιλά κάνναβης.

Οι συλληφθείσες, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, φέρονται να συμμετείχαν σε διεθνές εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και εξαγωγή κάνναβης τύπου skunk προς την Ιταλία, χρησιμοποιώντας αεροπορικές πτήσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και μετά από διασταυρώσεις στοιχείων και ανάλυση δεδομένων, που οδήγησαν στον εντοπισμό των κατηγορουμένων λίγο πριν την αναχώρησή τους για ιταλικό προορισμό.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε νάιλον συσκευασίες μέσα στις βαλίτσες. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.