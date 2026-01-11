Λάρισα: 55χρονος κατέρρευσε και πέθανε σε νυχτερινό κέντρο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο στη Λάρισα, με έναν 55χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ χόρευε στην πίστα ενός καταστήματος στην οδό Φαρσάλων. Στο χώρο επικράτησε πανικός, με τους θαμώνες να προσπαθούν να παράσχουν βοήθεια.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσε και η αστυνομία, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.