Μιντιλόγλι Πατρών: Ακυβέρνητο τρακτέρ κατέληξε στην είσοδο σχολείου - Καρότσα έπεσε σε περιπολικό

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Μιντιλόγλι, όταν τρακτέρ που κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο παρουσίασε αιφνίδια βλάβη στο σύστημα πέδησης.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι τα φρένα δεν λειτουργούσαν, ενώ μπροστά του βρισκόταν περιπολικό της Αστυνομίας. Σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση, επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά, κατευθύνοντας το γεωργικό όχημα προς την είσοδο σχολείου της περιοχής, όπου και κατάφερε τελικά να το ακινητοποιήσει.

Ωστόσο, κατά την ακινητοποίηση, η καρότσα του τρακτέρ αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο πίσω μέρος του περιπολικού, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο οδηγός του τρακτέρ, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ευτυχώς, οι μαθητές είχαν ήδη αποχωρήσει από το σχολικό συγκρότημα.