Πάτρα: Κινητοποίηση για τις Σχολικές Επιτροπές

Στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων και εκπαιδευτικών για το μέλλον των Σχολικών Επιτροπών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο μετά από κάλεσμα της Αντιδημαρχίας Παιδείας και των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης. Το «παρών» έδωσαν αντιπροσωπείες από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, την Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, την Ομοσπονδία και την Ένωση Γονέων, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, το Σωματείο Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων και Λοιπών Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πατρέων, το σωματείο Σχολικών Τροχονόμων, γονείς και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, το Εργατικό Κέντρο, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας, σωματεία και φορείς της πόλης, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο νέο νομοσχέδιο.

Φορείς, σύλλογοι και σωματεία θα προχωρήσουν σε συνελεύσεις και συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, σχετικά με την επιχειρούμενη κατάργηση των Επιτροπών, ενώ αποφασίστηκε κινητοποίηση στην πλατεία Γεωργίου το Σάββατο 24 Γενάρη ενάντια στο νέο μέτρο και συνολικά ενάντια στην υποβάθμιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, αλλά και κλιμάκωση όταν θα κατατεθεί στη Βουλή.

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις στην κυβέρνηση, την ΚΕΔΕ και κάθε αρμόδιο φορέα κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική που βάζει στο στόχαστρο την ίδια τη ζωή των παιδιών μας.

Στην εισήγησή της, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου, αναφέρθηκε στο νέο μέτρο, που αποτελεί πολιτική επιλογή στην κατεύθυνση της περαιτέρω υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου, και έρχεται σε συνέχεια όλων των προηγούμενων μέτρων και σχεδιασμών, απ’ όλες τις έως και σήμερα κυβερνήσεις, μεγαλώνοντας τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, δημιουργώντας ουσιαστικά σχολεία πολλών «ταχυτήτων», διαφοροποιώντας ακόμη και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αφού για το κράτος και τις κυβερνήσεις το Δημόσιο Σχολείο λογαριάζεται ως κόστος. Στάθηκε και στο ρόλο και τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση, μπροστά και στις καθημερινές μεγάλες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Η επιχειρούμενη κατάργηση θα φέρει πιο κοντά την εφαρμογή του ν. 4692/20 (Κεραμέως) μέσα από τον οποίο έχουν θεσμοθετήσει την αναζήτηση πόρων και χορηγών από τη σχολική μονάδα.

Μπροστά και στη συνολική κατάσταση που δημιουργείται, ανέφερε: «Ο οικονομικός στραγγαλισμός των σχολείων, οι συγχωνεύσεις δεκάδων τμημάτων με στόχο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, η οικονομική αφαίμαξη των γονιών, η επιβολή της κατηγοριοποίησης των σχολείων μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης, η εμπλοκή των χορηγών και η προώθηση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων είναι κρίκοι στην ενιαία αλυσίδα της ίδιας πολιτικής που εφαρμόζεται και αντιμετωπίζει τη μόρφωση των παιδιών ως κόστος, που ματώνει καθημερινά τις λαϊκές οικογένειες. Είναι η ίδια που υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία, τις ασφαλείς υποδομές και μεταφορές, για τα κρατικά πλεονάσματα, τα κέρδη των λίγων και τώρα και για τις πολεμικές δαπάνες που όχι μόνο στερούν από τη ζωή των παιδιών και τη δική μας, αλλά αύριο θα τους στερήσουν και την ίδια τη ζωή τους με την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή στους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις».

Ειδικά για την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και για την υλοποίηση του νέου αντιεκπαιδευτικού μέτρου τόνισε: «Η κυβέρνηση δηλώνει ότι προχωράει σε αυτή τη ρύθμιση γιατί «η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και οι σχολικές επιτροπές δεν είχαν πλέον λόγο ύπαρξης», αφού τις χαρακτηρίζει «διοικητικό μόρφωμα», ισχυριζόμενη με θράσος ότι η «ευελιξία» στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών των σχολείων, «αποτελεί κατάλοιπο μιας νοοτροπίας που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία, στα μνημόνια και στη διεθνή εποπτεία». Λες και ξεχνάμε ότι όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, οδήγησαν το λαό στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, στις νόμιμες και παράνομες μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και πολλά άλλα και είναι αυτά που οδηγούν σήμερα στον γκρεμό και στα χέρια των ιδιωτών και των χορηγών, την υγεία, την παιδεία, τις υπηρεσίες των Δήμων που σχετίζονται με τις παροχές προς τους δημότες (καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμός και προσεχώς κι άλλες)».

Στάθηκε στους ταξικούς φραγμούς που μεγαλώνουν για τα παιδιά των εργατικών – λαϊκών οικογενειών και επεσήμανε την ανάγκη να αντιπαλευτούν και τα νέα μέτρα, βγαίνοντας μπροστά εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, συνολικότερα οι εργαζόμενοι, με βάση τις ανάγκες του σήμερα και για τη μόρφωση.

«Το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας, είναι ο οργανωμένος και συλλογικός αγώνας, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα, για σύγχρονη, δωρεάν και δημόσια Παιδεία, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία (Γενικά και Ειδικά), με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μπαίνει ως κριτήριο το κέρδος και οι όροι «κόστος - όφελος» για την ικανοποίησή τους», δήλωσε η Αντιδήμαρχος και κάλεσε σε πάλη συνολικότερα για ένα σχολείο όπως αξίζουν και δικαιούνται τα παιδιά μας».

Στην παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δράσεις έως και σήμερα της Δημοτικής Αρχής για τη στήριξη της μόρφωσης των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες. Επίσης στα διαχρονικά μέτρα των κυβερνήσεων που θίγουν συνολικότερα το δικαίωμα τους στη μόρφωση, όπως και στα προβλήματα που δημιουργούνται απ’ το σύνολο αυτών των μέτρων στις εργατικές – λαϊκές οικογένειες.

Η Δημοτική Αρχή διεκδικεί την απόσυρση της πρότασης από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και επαναφορά των Σχολικών Επιτροπών σε όλους τους Δήμους, την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για σχολεία στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση δωρεάν τιμολογίων Ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες και απαλλαγή των σχολικών δαπανών από ΦΠΑ, αλλά και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων.