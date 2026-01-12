Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 30 τροχαία τον Δεκέμβριο του 2025

Τριάντα τέσσερα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 στη Δυτική Ελλάδα, ανακοινώνει η αστυνομία.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Α. Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 34 τροχαία ατυχήματα έναντι 27 τον Δεκέμβριο του έτους 2024. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

2 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 3 τον Δεκέμβριο του έτους 2024.

1 τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 3 τον Δεκέμβριο του έτους 2024.

31 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 21 τον Δεκέμβριο του έτους 2024.



Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας καταγράφηκαν συνολικά 49 παθόντες έναντι 31 τον Δεκέμβριο του έτους 2024:

Ειδικότερα καταγράφηκαν :

2 νεκροί, έναντι 3 τον Δεκέμβριο του έτους 2024.

1 σοβαρά τραυματίας, έναντι 3 τον Δεκέμβριο του έτους 2024.

46 ελαφρά τραυματίες, έναντι 25 τον Δεκέμβριο του έτους 2024.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς

Παραβίαση προτεραιότητας

Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε όλο το οδικό της δίκτυο.

Ενδεικτικά, το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2025 συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας 257 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 3.960 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 106 παραβάσεις.