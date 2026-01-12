Κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- «Σκοπός να μείνουν ανοικτοί οι βασικοί δρόμοι»

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα η ΠΕ Αχαΐας, καθώς, παρά τη σημερινή πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν νέα επιδείνωση από την Τρίτη, με χαμηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρει, ότι η σημερινή εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. «Σήμερα, ο καιρός έχει ομαλοποιηθεί και πλέον αναμένουμε νεότερη ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες από την Τρίτη, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις κάνουν λόγο για νέα κακοκαιρία».

Παράλληλα, όπως σημείωσε, η Περιφέρεια έχει ήδη ενεργοποιήσει τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, θέτοντας σε λειτουργία μηχανήματα αποχιονισμού και ρίψης αλατιού, με έμφαση κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αχαΐας, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες παγετού. «Την Κυριακή προχωρήσαμε και σε έναν απεγκλωβισμό, μετά από τροχαίο στα ορεινά του νομού, ενώ σύμφωνα με πληροφόρηση που έχω από τον Δήμο Καλαβρύτων, το ΕΠΑΛ δεν άνοιξε σήμερα για λόγους ασφαλείας», σημειώνει.

Ο κ. Ζαΐμης υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας είναι η διατήρηση της οδικής ασφάλειας και η απρόσκοπτη κυκλοφορία στους βασικούς άξονες. Τα συνεργεία βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ώστε να παρέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, όταν ο πάγος καθιστά το οδόστρωμα εξαιρετικά επικίνδυνο. «Σκοπός μας είναι να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι βασικοί δρόμοι και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα, όμως απαιτείται και η συνεργασία των πολιτών».