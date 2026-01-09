Υπόθεση Κώστα Μπασιλάρη: Παραδόθηκε ο έκτος κατηγορούμενος, για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον ακόμη ένας από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, που σημειώθηκε σε νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο έκτος κατά σειρά κατηγορούμενος από τους συνολικά εννέα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πρόκειται για 23χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από τις δικαστικές αρχές, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με τη μορφή της συναυτουργίας.

Μετά την παράδοσή του, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Πατρών για να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ένας 26χρονος μετά την απολογία του, ο οποίος είναι επίσης ανάμεσα στους κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος, οι οποίοι ζητούσαν την απόδοση δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι νωρίτερα σήμερα, παραδόθηκε και πέμπτος ύποπτος, ενώ συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου.