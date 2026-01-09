Η Πάτρα θυμάται και τιμά τον δολοφονημένο καθηγητή Νίκο Τεμπονέρα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πάτρα η συγκέντρωση μνήμης για τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, ενός συμβόλου αγώνα για τη δημόσια παιδεία και τη δημοκρατία.

Δεκάδες κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να τιμήσει τη μνήμη του αγωνιστή εκπαιδευτικού, που δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 1991 κατά τη διάρκεια των μαθητικών και εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, συνδικαλιστικοί φορείς, συλλογικότητες και απλοί πολίτες δίνουν το «παρών», στέλνοντας μήνυμα ότι η παρακαταθήκη του Νίκου Τεμπονέρα παραμένει ζωντανή.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται σε κλίμα έντονης συγκίνησης, με ομιλίες, συνθήματα και καταθέσεις στεφάνων στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο καθηγητής, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των μαθητών στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι ο Τεμπονέρας αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τους αγώνες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας απέναντι στον αυταρχισμό και την υποβάθμιση της παιδείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον συμβολισμό της ημέρας, 35 χρόνια μετά τη δολοφονία του, με τους παρευρισκόμενους να υπογραμμίζουν πως τα αιτήματα για δημοκρατία, αξιοπρέπεια και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση παραμένουν επίκαιρα.

Η εκδήλωση μνήμης αναμένεται να ολοκληρωθεί με πορεία στο κέντρο της Πάτρας, ενώ η αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή.