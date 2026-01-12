Ειρήνη Μουρτζούκου: «Τις στήριζα οικονομικά, ηθικά και προσωπικά»

Μέσα από τις εξηγήσεις που δίνει για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου σκιαγραφεί ένα πλέγμα σχέσεων με τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, το οποίο -όπως η ίδια υποστηρίζει- περισσότερο θυμίζει αλυσίδα εξαρτήσεων και χειραγώγησης παρά μια σαφή οικογενειακή συνύπαρξη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η γνωριμία της με την Καλλιόπη έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, ενώ από τον Δεκέμβριο ξεκίνησε μεταξύ τους ερωτική σχέση και η απόφαση να συγκατοικήσουν. Την ίδια περίοδο, όπως αναφέρει, εργαζόταν η ίδια και ουσιαστικά στήριζε οικονομικά την οικογένεια, όπως γράφει το ereportaz.gr.

«Έλεγαν πως ήταν ευτυχείς που είχα μπει στη ζωή τους και ότι τις στήριζα οικονομικά, ηθικά και προσωπικά», υποστηρίζει, προσθέτοντας ότι τόσο η Καλλιόπη όσο και η μητέρα της, Φωτεινή, της ζητούσαν να κρατηθεί μυστική η σχέση, καθώς η Καλλιόπη δεν είχε ακόμα πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της. Όπως της έλεγαν, η αποκάλυψη θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια της επιμέλειας των παιδιών.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου περιγράφει αυτή τη συνθήκη ως το θεμέλιο μιας σχέσης που βασίστηκε από την αρχή στην εξάρτηση. Μάλιστα, θεωρεί πως η διαρκής αναφορά στον κίνδυνο απώλειας της επιμέλειας αποτέλεσε τη βασική μορφή χειραγώγησής της και, όπως ισχυρίζεται, εξηγεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη Αβράμη.

Παρότι έχει παραδεχτεί τον θάνατο τεσσάρων βρεφών σε άλλες υποθέσεις, αρνείται κατηγορηματικά ότι πείραξε τον Παναγιώτη. Αντίθετα, επιμένει πως εκείνη ήταν που τον μεγάλωσε και τον φρόντιζε καθημερινά.

«Τον Παναγιώτη τον μεγάλωσα εγώ. Τον πρόσεχα, τον τάιζα, τον άλλαζα, τον έκανα μπάνιο. Τον λάτρευα, ήταν όλη μου η ζωή», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο συνέβαινε και με την κόρη της Καλλιόπης. Όπως λέει, τα παιδιά ήταν περισσότερο δεμένα μαζί της, καθώς – κατά την άποψή της – εκείνη τα φρόντιζε περισσότερο από τη μητέρα τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Ειρήνη στον ρόλο της γιαγιάς, Φωτεινής, την οποία παρουσιάζει ως το κεντρικό πρόσωπο στο σπίτι. «Η Φωτεινή ήταν η αρχηγός του σπιτιού. Τα πάντα γίνονταν κατόπιν οδηγιών της. Ήξερε τα πάντα και τα διηύθυνε όλα», ισχυρίζεται.

Οι αποκαλύψεις αυτές φωτίζουν, από τη δική της οπτική γωνία, τις σύνθετες και προβληματικές σχέσεις ανάμεσα στις τρεις γυναίκες. Σχέσεις που, σύμφωνα με τις ίδιες τις καταθέσεις της Ειρήνης Μουρτζούκου, ενδέχεται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο μικρός Παναγιώτης.