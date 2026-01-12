Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Τραγωδία στη Ρόδο: Μωρό κατέληξε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή

Τη μάχη για τη ζωή έχασε ένα νεογέννητο μόλις λίγων ωρών, το οποίο γεννήθηκε σε νοσοκομείο της Ρόδου και παρουσίασε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα αμέσως μετά τον τοκετό.

Το βρέφος γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου στην Κρήτη, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Το πρωί της Κυριακής οργανώθηκε αεροδιακομιδή, με την οποία το νεογέννητο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στη Μονάδα Εντατικής Φροντίδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Παρά τις εντατικές ιατρικές παρεμβάσεις όμως το βρέφος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

#tags Ρόδος Νεκρό παιδί Μωρό

