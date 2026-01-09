Καρυστιανού: Περιμένω να μου ζητήσουν επισήμως να παραιτηθώ

Επίσημο αίτημα για να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» αναμένει η Μαρία Καρυστιανού, όπως δήλωσε εξερχομένη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου συζητήθηκε η υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο από τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

«Το διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα» είπε και έκανε λόγο για «προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και διχασμού». Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί αντιδράσεις συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, μεταξύ των οποίων και του Πάνου Ρούτσι, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τη Μαρία Καρυστιανού, «η διαφορετικότητα στις σκέψεις, στις ενέργειες, είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται αυτό δολίως για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς, έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε σε αντίθετες πλευρές».

Η ίδια επισήμανε ότι δεν αφορά μόνο το προαναγγελθέν κόμμα, το οποίο σχολίασε ότι «είναι κάτι το διαφορετικό, ένας άλλος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών».

Παράλληλα διέψευσε τη φημολογία ότι η διακήρυξη του κόμματός της θα γίνεις στις 28 Φεβρουαρίου, στην επέτειο δηλαδή των τριών χρόνων από τα Τέμπη. «Είναι τραγικό. Δεν ισχύει. Βγήκα και είπα ότι αυτό το κίνημα πολιτών οργανώνεται και πάει πολύ καλά. Δεν έκανα καμία διακήρυξη, δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο. Όλα αυτά γίνονται σκόπιμα. Με στοχοποιούν για να με συκοφαντούν».

Ερωτηθείσα αν θα παραμείνει πρόεδρος του συλλόγου, είπε: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχτώ το αντίστοιχο email. Το Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως να παραχωρήσω τη θέση μου».

«Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο η κυβέρνηση με σχεδόν την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, είναι μία γροθιά απέναντι σε έναν γονέα, σε ένα κίνημα κατά της διαφθοράς» σημείωσε σε άλλο σημείο η Μαρία Καρυστιανού.