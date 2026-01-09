Άγ. Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν άγρια 16χρονη

Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις συνομήλικές της έπεσε μία 16χρονη, χθες το μεσημέρι στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα τέσσερα κορίτσια και οι μητέρες τους συνελήφθησαν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σχολείο, όπου φοιτά η 16χρονη κινεζικής καταγωγής. Σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχτηκε επίθεση από τέσσερις συνομήλικες κοπέλες.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1, στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου. Η ανήλικη φέρεται να ξυλοκοπήθηκε με τα χέρια, χωρίς να χρησιμοποιηθεί αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η 16χρονη διακομίστηκε σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, «δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για την κατάσταση της υγείας της».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μαρτυρία συμμαθητή του αδελφού της 16χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι «όλα έγιναν για ένα αγόρι». Ωστόσο, οι ακριβείς αιτίες του ξυλοδαρμού δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί, καθώς η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τέσσερις κοπέλες και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.