Γαστούνη: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών

Τι αναφέρει η αστυνομία
Η αστυνομία Ηλείας ανακοίνωσε την εξιχνίαση δύο υποθέσεων κλοπών στη Γαστούνη, με τη σύλληψη και ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, δύο υποθέσεις κλοπών που είχαν διαπραχθεί στις 27-12-2025 και στις 08-01-2026, στη Γαστούνη Ηλείας.
Στην πρώτη περίπτωση, σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 17,18,18 και 19 ετών τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, στις 27-12-2025 εισήλθαν σε οικία ημεδαπού άνδρα και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας -400- ευρώ, ένα πορτοφόλι που περιείχε -100- ευρώ και διάφορα μικροαντικείμενα.
Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι αφαίρεσε από γυναίκα το πορτοφόλι της, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ και προσωπικά της έγγραφα.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.
Πάτρα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Τι ξεκλείδωσε τη συνάντηση κυβέρνησης - αγροτών- Που παραμένουν τα μπλόκα στη δυτική Ελλάδα
Πάνος Ρούτσι: Έδωσα αγώνα για το παιδί μου όχι για να μπω σε κόμμα, η Καρυστιανού να παραιτηθεί
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr