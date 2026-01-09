Γαστούνη: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών

Η αστυνομία Ηλείας ανακοίνωσε την εξιχνίαση δύο υποθέσεων κλοπών στη Γαστούνη, με τη σύλληψη και ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, δύο υποθέσεις κλοπών που είχαν διαπραχθεί στις 27-12-2025 και στις 08-01-2026, στη Γαστούνη Ηλείας.

Στην πρώτη περίπτωση, σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 17,18,18 και 19 ετών τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, στις 27-12-2025 εισήλθαν σε οικία ημεδαπού άνδρα και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας -400- ευρώ, ένα πορτοφόλι που περιείχε -100- ευρώ και διάφορα μικροαντικείμενα.

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι αφαίρεσε από γυναίκα το πορτοφόλι της, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ και προσωπικά της έγγραφα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.