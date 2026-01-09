Πιερία: 52χρονος κτηνοτρόφος έβαλε τέλος στη ζωή του- «Του θανάτωσαν λόγω ευλογιάς 1.000 πρόβατα»

Ένας 52χρονος από την Πιερία έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς λίγες ημέρες πριν το κοπάδι του θανατώθηκε λόγω ευλογιάς.

Ο αδερφός του, επίσης κτηνοτρόφος, μίλησε στο ThessPost.gr: «Ο αδελφός μου ήταν πολύ δεμένος με τα πρόβατα, όλοι ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Έχει 20 μέρες που μας τα θανάτωσαν και το πήρε πολύ κατάκαρδα. Αυτοί που μας κυβερνούν φταίνε… καταστρέφονται οικογένειες».

Γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βροντούς Νίκος Καλαϊτζής αναφέρει πως όλη η κοινότητα βρίσκεται σε σοκ, καθώς ο 52χρονος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς κατοίκους.

«Όλο το χωριό είναι σε μεγάλη θλίψη, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Σήμερα νωρίς το πρωί ήπιαν καφέ και μετά πήγε στην αποθήκη… Όλη η οικογένεια ασχολείται με την κτηνοτροφία, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα και στα χωράφια. Ξαφνιαστήκαμε όλοι, δεν το περιμέναμε. Πήρε πολύ κατάκαρδα το ότι έχασε το κοπάδι του, μόνο και μόνο από τη στεναχώρια του έγινε ό,τι έγινε», λέει.