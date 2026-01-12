Back to Top
Χιονοδρομικό Καλαβρύτων: Πότε μπαίνουν σε λειτουργία οι πρώτοι αναβατήρες

Οι αναβατήρες Ερμής και Θέτις θα λειτουργούν για χιονοδρομία, ενώ Αχιλλέας και Στύγα για βόλτες

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ανακοίνωσε την έναρξη της φετινής χιονοδρομικής περιόδου.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες καιρικές και χιονολογικές συνθήκες, για αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργούν οι αναβατήρες Ερμής και Θέτις για χιονοδρομία, ενώ οι αναβατήρες Αχιλλέας και Στύγα θα παραμείνουν σε λειτουργία μόνο για βόλτες επισκεπτών. Παρά τη συνεχιζόμενη χιονόπτωση, η κατανομή του χιονιού στους τομείς των αναβατήρων Στύγα και Άρτεμις παραμένει ανομοιόμορφη, γεγονός που καθιστά τις αντίστοιχες πίστες προς το παρόν μη ασφαλείς για χιονοδρομία.

Το προσωπικό του Κέντρου πραγματοποιεί εργασίες μεταφοράς και διαμόρφωσης χιονιού, με στόχο την ασφαλή λειτουργία των πιστών τις επόμενες ημέρες, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

