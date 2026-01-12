Πάτρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Πατρών- Κλάους από νταλίκες και σκαψίματα- ΦΩΤΟ

Χάος επικρατεί από το πρωί στην Πατρών-Κλάους, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες λόγω του συνδυασμού των κινητοποιήσεων αγροτών και έργων.

Εκτός από τις νταλίκες, που κινούνται στην περιοχή, νωρίτερα έχει κλείσει και το ένα ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης καλωδίων στο οδόστρωμα.

Αποτέλεσμα είναι να σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων και να σημειώνονται πολύωρες καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να εκφράζουν έντονη αγανάκτηση.