Χιονισμένος Χελμός: 20.000 επισκέπτες σε δέκα ημέρες στο Χιονοδρομικό- ΒΙΝΤΕΟ

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στον Χελμό, προσδίδοντας στο τοπίο έναν έντονα εορταστικό χαρακτήρα και ενισχύοντας τη δυναμική του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων κατά την εορταστική περίοδο.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι στην κορυφή του βουνού δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για επισκέψεις, παρά το γεγονός ότι η χιονοκάλυψη δεν επαρκεί ακόμη για τη λειτουργία πιστών σκι και snowboard.

Σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του Κέντρου, Αλέξη Άγριου, η επισκεψιμότητα καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας.

Από τις 20 Δεκεμβρίου, το Χιονοδρομικό Κέντρο είναι ανοιχτό για επισκέψεις και βόλτες με αναβατήρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το χειμερινό τοπίο και τη μοναδική εμπειρία του βουνού.

Όπως εκτιμάται, περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες έχουν περάσει από τις εγκαταστάσεις μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ημερών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή απήχηση του προορισμού, σύμφωνα με το kalavrytanews.com.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η φετινή λειτουργία αναβατήρα έως την κορυφή του Χελμού, όπου για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί νέος χώρος εστίασης, ο οποίος έχει ήδη τύχει θερμής υποδοχής από το κοινό.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο βουνό, με το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς να είναι ήδη sold out.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για τη συνέχεια της χειμερινής περιόδου, με τους υπεύθυνους του Χιονοδρομικού να στρέφουν το βλέμμα στις επόμενες χιονοπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να επιτρέψουν την πλήρη λειτουργία των πιστών μέσα στο 2026.