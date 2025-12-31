Πάτρα: Γρίπη Α και RSV «γεμίζουν» το Καραμανδάνειο- 210 παιδιά σε δυο εφημερίες

Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών βρίσκεται στο επίκεντρο της αυξημένης πίεσης που δέχεται το παιδιατρικό σύστημα υγείας, λόγω της ραγδαίας ανόδου των περιστατικών γρίπης τύπου Α, ιού RSV και άλλων ιογενών λοιμώξεων, κατά την εορταστική περίοδο.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα και την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της εφημερίας του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνολικά 210 παιδιά.

Από αυτά, τα 70, ποσοστό περίπου 35%, διαγνώστηκαν με γρίπη τύπου Α, ενώ σημαντικός αριθμός παιδιών αντιμετώπιζε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, όπως γράφει η Εφημερίδα "Γνώμη"

Την ίδια εικόνα αυξημένης προσέλευσης καταγράφουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, και τα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, καθώς και οι παιδιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων, με τη γρίπη και τον ιό RSV να βρίσκονται σε έξαρση.

Για τον λόγο αυτό, οι γιατροί εφιστούν την προσοχή στους γονείς και υπογραμμίζουν την ανάγκη τήρησης των μέτρων προφύλαξης, ιδιαίτερα για την προστασία των ευάλωτων παιδιών και των ευπαθών ομάδων.