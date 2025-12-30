Back to Top
Πάτρα: Στην Ευαγγελίστρια την Πρωτοχρονιά το πρωί ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Θα τελέσει την αρχιερατική Θεία λειτουργία επί τη μνήμῃ του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου

Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά) και επί τη μνήμῃ του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναόν Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος και θα κηρύξει το Θείο λόγο.

Έναρξη: 6.45 π.μ.  Λήξη: 10.15 π.μ.

Θα ακολουθήσει η Θεία Δοξολογία για το νέο έτος.

*Στο μεταξύ αναφορικά με τον Εορτασμό των Θεοφανείων το πρόγραμμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας έχει ως εξής:      

1) Κυριακή 4 Ἰανουαρίου 2026. Ὄρθρος-Μεγάλες Ώρες.

Έναρξη: 5.30 μ.μ.   Λήξη: 8.15 μ.μ.

2) Δευτέρα 5 ιανουαρίου 2026. Ἑσπερινός καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία - Μέγας Αγιασμός.

Ἔναρξη: 7 π.μ.  Λήξη: 9.30 π.μ.

3) Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Όρθρος-Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία-Μέγας Αγιασμός.

Ἔναρξη: 6.30 π.μ.   Λήξη: 10.30 π.μ.

11 π.μ.: Λιτανεία & Κατάδυση Τιμίου Σταυρού εἰς Λιμένα Πατρών.

