Πραγματοποιήθηκε έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σκιαδά Ερυμάνθου

Έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο Σκιαδά Ερυμάνθου για τη στήριξη της συμπατριώτισσας Θεοδώρας που είχε ανάγκη αίματος την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς της. Ήταν μια μέρα που θα μείνει χαραγμένη στις καρδιές μας, αναφέρει ανακοίνωση που εστάλη από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.

Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και κάθε προσδοκία. Συγκεντρώθηκαν 62 μονάδες αίματος και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε λόγω εξαντλήσεως των ασκών, με πολλούς συμπολίτες να φεύγουν στεναχωρημένοι γιατί δεν πρόλαβαν να αιμοδοτησουν, αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 12 Αιμοδότες νεαρής ηλικίας έδωσαν για πρώτη φορά αίμα.

Οι σκέψεις και οι ευχές όλων είναι με τη συμπατριώτισσά μας και την οικογένειά της. Τους ευχόμαστε δύναμη κουράγιο ελπίδα και να αισθάνονται πως ολόκληρη η κοινωνία στέκεται δίπλα της. Όταν μια κοινωνία γεμίζει μια αίθουσα (εν προκειμένω την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου) πριν γεμίσουν οι ασκοί τότε η Ελπίδα έχει ήδη νικήσει!!

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημοσίως την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του προς όλους τους Εθελοντές Αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Έκτακτης Εθελοντικής Αιμοδοσίας καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ γιατί ξεπέρασαν εαυτό για να ανταποκριθούν στη μεγάλη προσέλευση των Αιμοδοτών!

Η δύναμη αυτής της ημέρας δεν μετριέται μόνο με μονάδες αίματος αλλά με τις καρδιές που βρέθηκαν εκεί!

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους με υγεία ευτυχία αγάπη προσφορά κάθε καλό στις οικογένειες σας, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.