Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στο Σκιαδά Ερυμάνθου- «Δώρο ζωής για τη Θεοδώρα μας»

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, διοργανώνει έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό να στηρίξει την Θεοδώρα.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, από τις 9:30 έως τις 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Ερυμάνθου. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες και αιμοδότες να προσφέρουν ένα πολύτιμο δώρο ζωής σε όσους έχουν ανάγκη.

«Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ», σημειώνουν οι υπεύθυνοι. «Σήμερα εγώ, αύριο εσύ – κανείς δεν ξέρει πότε θα χρειαστεί αίμα. Αφιερώνετε μόλις 10 λεπτά από το χρόνο σας και μπορείτε να σώσετε ζωές. Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή – είναι στο χέρι σας».

Η έκτακτη αυτή αιμοδοσία αποτελεί προσκλητήριο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για την τοπική κοινωνία, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά με μια απλή, αλλά πολύ σημαντική πράξη.