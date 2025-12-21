Οι Πατρινοί σε εορταστικούς ρυθμούς! «Ανεβάζει στροφές» η αγορά

Το κέντρο της Πάτρας κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, με χιλιάδες Πατρινούς να κατακλύζουν τους δρόμους, τα εμπορικά καταστήματα και τις πλατείες, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Η κίνηση αυτή ενισχύθηκε από την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, των συντάξεων και των επιδομάτων, που έδωσε στους καταναλωτές επιπλέον δυνατότητα για αγορές και δώρα στους αγαπημένους τους.

Οι καταναλωτές δεν περιορίζονται μόνο στα ψώνια. Πολλοί κάνουν τη βόλτα τους, απολαμβάνουν τον καφέ τους, ενώ παράλληλα παρακολουθούν διάφορες εκδηλώσεις και χριστουγεννιάτικα δρώμενα που έχουν στηθεί για μικρούς και μεγάλους, προσθέτοντας μια ζωντανή και χαρούμενη νότα στην πόλη.

Οι έμποροι της πόλης εκτιμούν ότι η κίνηση θα κορυφωθεί έως την Τετάρτη.

Η πλειονότητα των καταναλωτών κατευθύνεται σε συγκεκριμένα είδη προϊόντων. Τουλάχιστον 4 στους 10 προγραμματίζουν να αγοράσουν ρούχα, 3 στους 10 παιχνίδια και τεχνολογικά είδη, ενώ 2 στους 10 σκοπεύουν να διαθέσουν χρήματα για είδη σπιτιού, που συχνά προορίζονται ως χριστουγεννιάτικα δώρα. Παράλληλα, η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους κατά την εορταστική περίοδο, όπως δηλώνει το 90% των καταναλωτών, ενώ το 64% δίνει σημασία και στην ποιότητα του προϊόντος.

«Τα τοπικά καταστήματα διατηρούν καλύτερες τιμές και σταθερές προσφορές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γι’ αυτό καλό είναι ο κόσμος να τα προτιμήσει. Στηρίζοντας τα μαγαζιά της πόλης, στηρίζουμε την τοπική οικονομία, τις θέσεις εργασίας και τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται εδώ», είχε πει πριν μερικές ημέρες στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, Χρήστος Σπανός.

Η προσδοκία, των εμπόρων, είναι ο χρόνος μέχρι την Πρωτοχρονιά να αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση για τα ταμεία των επιχειρήσεων.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε, ότι δωρεάν δρομολόγια πραγματοποιεί το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι της Πάτρας κατά τη διάρκεια του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων, με αφετηρία την Πλατεία Γεωργίου (Έναρξη δρομολογίων: 10:00 π.μ.).

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας πόλης ζωντανής, γεμάτης χαμόγελα, φως και χρώματα, όπου η αγορά, η ψυχαγωγία και η κοινωνική ζωή συνυπάρχουν, δημιουργώντας την αίσθηση της γιορτής σε κάθε γωνιά της πόλης. Οι Πατρινοί φαίνεται ότι συνδυάζουν τις αγορές με τη διασκέδαση, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εορταστική εμπειρία.

Το εορταστικό ωράριο

Τα εμπορικά καταστήματα για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2025–2026, θα είναι ανοιχτα: