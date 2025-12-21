Πάτρα: Δωρεάν δρομολόγια για το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι

Δωρεάν δρομολόγια θα πραγματοποιεί το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι της Πάτρας κατά τη διάρκεια του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων, όπως ενημερώνει ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι της πόλης θα λειτουργεί δωρεάν κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων και μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καταστημάτων.

Αφετηρία: Πλατεία Γεωργίου

Έναρξη δρομολογίων: 10:00 π.μ.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εορταστική βόλτα στο κέντρο της Πάτρας, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική αγορά και το χριστουγεννιάτικο κλίμα της πόλης.

Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί!